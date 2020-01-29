شاهد.. الدقائق الأخيرة لطائرة نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت قبل تحطمها

طلال الغامدي(صدى):

تمكن شخص يُدعى ديفيد ليدمرسكاي، في مدينة جلينديل الأمريكية، من تسجيل مقطع فيديو لطائرةنجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت قبل تحطمها.

وقال ليدمرسكاي أنه سمع يوم الأحد الماضى أثناء جلوسه في منزله أصواتا عالية، ظنها في البداية أنها تعود لمحركات دراجات نارية سائرة، ألا أنه تفاجئ عندما خرج أن الصوت قادما من السماء، حيث وجد طائرة هليكوبتر تطير حول نفسها وبأوضاع غير ثابتة.

وأضاف أن أصوات محرك الطائرة كانت غربية وعالية للغاية، وأنه لم يكن يعلم من كان بداخلها، منوها بأنه قام بتسليم الفيديو لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

يذكر أن نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينتت لقى مصرعه يوم الأحد الماضى جراء تحطم الطائرة التى كان يستقلها بصحبة ابنته بالقرب من لوس أنجلوس.