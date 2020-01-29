المسابقات تُحدد موعد ديربي النصر والهلال

نواف السالم(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين، عن مواعيد مباريات الجولتين الـ22 والـ23، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباريات الجولة الـ22 بالدوري خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس، في حين تُقام مباريات الجولة الثالثة والعشرين بداية من يوم 19 حتى 21 مارس.

ويفتتح نادي الهلال مواجهات الجولة الثانية والعشرين، بمواجهة نادي ضمك يوم 11 مارس، في حين تُختتم مباريات الجولة الـ22 بمباراتي الحزم والفيصلي، والاتفاق ضد الشباب.

ويفيتح فريقا الفتح والفيحا مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين يوم 19 مارس، بينما تُختتم مباريات الجولة الـ23 بمباراتي الاتفاق والعدالة، والرائد وضمك.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء غد الخميس، بمواجهتين، على أن تُستكمل منافساتها يومي الجمعة والسبت.