امرأة تقتل طفلة وتلقي جثتها أمام قطار:« كنت عايزة أحرق قلب أمها»

القاهرة(صدى):

واصلت النيابة العامة بمصر التحقيق مع امرأة قتلت طفلة؛ انتقاما من والدتها ووالدها حسب أقوالها.

وقالت المتهمة في اعترافاتها :خنقتها في دقيقة، كنت عايزة أحرق قلب أمها وأبوها.

ولفتت إلى أنها خنقت الطفلة ثم قامت بإلقاء جثتها على شريط السكك الحديدية بمنطقة سعد الدين بمركز الواسطى في بني سويف.

وأضافت المتهمة: “قتلتها علشان انتقم من أمها وأحرق قلبها، استدرجتها وبعدين خنقتها وحطيت جثتها في شوال ورميتها جنب السكة الحديد علشان محدش يتهمني”.

وأصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليها تهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.