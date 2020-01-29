« بنك البلاد » يعلن عن قروضًا سكنية للموظفين المدنيين

الرياض(صدى):

أطلق بنك البلاد وبالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، مبادرة القروض السكنية للعملاء المدنيين لعمر 50 سنة وأكثر، والذي يساعد على الحصول على التمويل المناسب لشراء عقارك مع تسهيل توفير الدفعة المقدمة.

وستقوم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بمنح قرض إضافي للعميل يمثل 20% من قيمة العقار (بما لا يتجاوز 140,000 ريال) كدفعة مقدمة للعميل (قرض حسن)، ويتم منح العميل مبلغ التمويل لشراء العقار الذي يرغب به العميل بناءً على حدود العميل الائتمانية.

ويقوم العميل بعد سداد كامل التزامات التمويل العقاري بإرجاع مبلغ الدفعة المقدمة الذي تم استلامه من قبل صندوق التنمية العقارية عند المنح؛ فيما تعد المبادرة متوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية لدى بنك البلاد، 0% هامش ربح من صندوق التنمية العقارية لمن دخلهم الشهري 14,000 ريال أو أقل لمبلغ 500,000 ريال.

ويمكن الحصول على دعم إضافي يمثل 20% من قيمة العقار بما لا يتجاوز 140 ألف ريال؛ فضلًا عن إمكانية الحصول على تمويل إضافي؛ بينما من الشروط والأحكام: أن يكون للعميل حساب جاري لدى بنك البلاد، وألاَّ يقل عمر العميل عن 20 عاماً، وألاَّ يقل صافي دخل العميل الشهري عن 3.000 ريال، وأن يكون العميل مستفيد لدى صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان.

​وتعد المستندات المطلوبة، هي مستندات العميل:

بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة سارية الصلاحية، تعبئة، إقرار وافصاح العميل بالتزاماته الشخصية، صورة من بطاقة العمل لموظفي القطاعات العسكرية، تعبئه نموذج ” طلب تمويل عقاري “، خطاب تحويل الراتب إلى بنك البلاد، تعريف من جهة العمل على أن يتضمن المعلومات التالية: الراتب الشهري، تاريخ بداية الالتحاق بالعمل مع تاريخ نهاية عقد العمل، المنصب.

وهناك مستندات عقارية، هي:

صورة واضحة للصك.

صورة رخصة البناء.

كروكي واضح لموقع العقار.

محضر تجزئة العقار (إن وجد).

تعبئة نموذج “عرض معلومات عقار”؛ فيما يمكنك التقدم بطلبك الآن عبر: اضغط هنا