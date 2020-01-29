بالفيديو.. بوتين يغني في حفل خيري لدعم أطفال روسيا

موسكو(صدى):

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يغني خلال حفل خيري عام 2010، خصص لدعم أطفال روسيا ممن يعانون من أمراض مزمنة.

وقدم بوتين أغنية Blueberry Hill، برفقة عدد من عازفي موسيقى الجاز، والذي نقلته فصائية روسيا اليوم نقلا عن موقع الكرملين الروسي.

يذكر أن الحفل أقيم في مدينة سانت بطرسبورغ، ووقتها كان بوتين يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.