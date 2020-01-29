شاهد.. حركة مريبة لخادمة مع رضيع

متابعة- أميرة خالد(صدى):

وثّق مقطع فيديو، خادمة من جنسية آسيوية تقوم بحركة مريبة مع طفل رضيع.

وكانت الخادمة تفعل شيئًا غير واضحًا في الفيديو، وتنظر للوراء وكأنها تخشى أن يدخل أحد عليها أثناء قيامها بهذا الفعل.

وحذر الكثيرون من ترك الأطفال مع العاملات المنزليات، خوفًا من تعنيفهم أو إهمالهم فتكون النتيجة كارثية.