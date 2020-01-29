شاهد.. حركة مريبة لخادمة مع رضيع
وثّق مقطع فيديو، خادمة من جنسية آسيوية تقوم بحركة مريبة مع طفل رضيع.
وكانت الخادمة تفعل شيئًا غير واضحًا في الفيديو، وتنظر للوراء وكأنها تخشى أن يدخل أحد عليها أثناء قيامها بهذا الفعل.
وحذر الكثيرون من ترك الأطفال مع العاملات المنزليات، خوفًا من تعنيفهم أو إهمالهم فتكون النتيجة كارثية.
😕[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 12 دقيقة
والله العظيم إني أتألم عندنا بالسعودية اكثر البيوت خدامه او خدامتين في المنزل … الله المستعان .. إذا الحرمه شباب وش حاجتها للخدامه ؟ واكثر الوراعين والبنات الصغار تحصلم تربيه خدامه شيء مؤسف وبقوه .. اذا الحرمه لا تستطيع تربية عيالها ليش من البداية تتزوج ؟ واللي يقهرني ااكثر ابو العيال ما يدري الخدمه وش تسوي مع عياله والله يا بعض الخادمات يعلمون الأطفال قله الحياء .. حسبنا الله ونعم الوكيل