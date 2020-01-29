تعديلات جديدة على نظام التنفيذ بعد قرار إلغاء إيقاف الخدمات
بعد صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإلغاء إيقاف الخدمات عن المدينين، حدث بعض اللبس حول القرار.
وتضمنت التعديلات الجديدة لنظام التنفيذ، أن يتم إلغاء إيقاف الخدمات، وعدم تطبيق الحبس التنفيذي الوجوبي إلا في الديون التي تزيد عن مليون ﷼.
كما اشتملت التعديلات على ألا تزيد مدة الحبس عن 3 أشهر ويجوز تمديدها، ولا يحبس من تقدم بدعوى إعسار، ولا يحبس من تجاوز عمره 60سنة.
وشملت ألا يحبس من كان لديه أولاد قاصرين وزوجه متوفي أو مسجون، ولم تتضمن التعديلات إلغاء المنع من السفر كما أُشيع.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6990 ] نشر منذ 3 ساعات
خبر ممتاز للمتوقفة خدماتهم ما قصرت يا وزير العدل
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 8628 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز،وراح يفرح ،ويفك مشاكل ناس،يعيشوا معاناة..