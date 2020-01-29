بالفيديو.. محامي يسخر من مريم حسين ويكشف ما فعلته بخادمتها

مليكة فؤاد(صدى):

سخر المحامي الكويتي بشار النصار من الفنانة المغربية مريم حسين على خلفية الحكم عليها بالحبس في الإمارات مؤخراً.

وقال في مقطع فيديو متداول إن الفنانة ممثلة لكنها لم تظهر في أي عمل منذ سنوات. وهنأ الجسمي بما اعتبره انتصاراً عليها.

وأعرب عن استغرابه دفاع الفنانة الإماراتية أحلام عنها لأن لديها ابنة مضيفا أن حسين ادعت في وقت سابق على عاملتها المنزلية وصدر على إثر هذا حكم بحبس الأخيرة ثم إبعادها.

وأشار إلى أنها نشرت تفاصيل تتعلق بحياتها مع زوجها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً.

وأضاف أن موكله الفنان حسين المنصور المعروف بأخلاقه وتربيته الحسنة ربح دعوى قضائية ضدها في وقت سابق وأنه تم على إثر ذلك الحكم بحبسها 6 أشهر قبل أن يتم وقف التنفيذ بتوقيعها تعهداً بحسن السير والسلوك.