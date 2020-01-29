بالفيديو.. رونالدو يلعب مع خطيبته وابنه في مشهد لطيف
ظهر كريستيانو رونالدو في فيديو جديد له مع أسرته في مشهد أسري رائع؛ حصد تفاعل كبير من قبل الجمهور.
وظهر رونالدو في الفيديو وهو يلعب مع ابنة جونيور، وخطيبته جورجينا رودريغيز في المنزل، وعلق على الفيديو قائلا :” والفائز هوCR7 وجونيور” وهو الرمز الذي يختصر اسم النجم البرتغالي.
ويحرص النجم البرتغالي على نشر الفيديوهات له ولأسرته من حين لأخر عبر “انستجرام”.
مشهد جديد من الأب "اللطيف" #كريستيانو_رونالدو
يحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي على نشر فيديوهات في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقضي الوقت مع أطفاله يلاعبهم.https://t.co/6L3Ru0Vuyq#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #فيديو pic.twitter.com/QrauXapHFB
— RT Arabic (@RTarabic) January 29, 2020
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 3818 ] نشر منذ 4 ساعات
كل هذولي العيال وللان خطيبته اجل متى تصبح زوجته الكلب