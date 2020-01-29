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بالفيديو.. رونالدو يلعب مع خطيبته وابنه في مشهد لطيف

بالفيديو.. رونالدو يلعب مع خطيبته وابنه في مشهد لطيف
طلال الغامدي(صدى):

ظهر كريستيانو رونالدو في فيديو جديد له مع أسرته في مشهد أسري رائع؛ حصد تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وظهر رونالدو في الفيديو وهو يلعب مع ابنة جونيور، وخطيبته جورجينا رودريغيز في المنزل، وعلق على الفيديو قائلا :” والفائز هوCR7 وجونيور” وهو الرمز الذي يختصر اسم النجم البرتغالي.

ويحرص النجم البرتغالي على نشر الفيديوهات له ولأسرته من حين لأخر عبر “انستجرام”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3818 ] نشر منذ 4 ساعات

كل هذولي العيال وللان خطيبته اجل متى تصبح زوجته الكلب

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