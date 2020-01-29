ماكرون: سفن تركية تنقل مرتزقة سوريين رست في ليبيا

باريس(صدى):

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن بلاده رصدت سفنًا تركية تنقل مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية، لافتًا إلى أن تركيا أخلّت بتعهدات اتفاق برلين.

وأوضح ” ماكرون ” في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس اليوم، إن: ” تركيا أخلّت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين.. خلال الأيام الأخيرة رصدنا سفنا تركية تحمل مرتزقة سوريين، وصلت إلى ليبيا ” .

وأضاف: ” فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية، وندين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية “؛ فيما كان قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، اتفقوا على احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في ليبيا.