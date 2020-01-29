شاهد.. محمد بن الذيب يعتزل الشعر بعد مرثية قاسم سليماني

ماجد القزيز(صدى):

بعد أيام من رثائه الإيراني قاسم سليماني، أعلن الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، اليوم الأربعاء اعتزاله الشعر.

وكان «ابن الذيب»، قد نشر مقطع فيديو يرثي فيه قاسم سليماني بعدما قتل هو وعدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني في بغداد.

وقال ابن الذيب: «بناء على طلب شخص عزيز وغال علي قررت اعتزال الشعر تمامًا، ولن أرجع عن هذا القرار إلا بطلب من ذات الشخص».

وأثار الشاعر القطري غضب الكثيرين الذين اعتبروا تصرفه استفزازي تجاه العراقيين وجميع البلدان التي أذاقتها إيران مرارة التشتيت والإرهاب.