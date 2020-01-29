تعليم الرياض يستثني الإجازات الصادرة من المستشفيات العسكرية والجامعية من اعتماد «صحة»

حمود العنزي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض عن استثناء الإجازات المرضية الصادرة من المستشفيات العسكرية والجامعية من شرط الاعتماد من منصة “صحة”، وذلك إلى حين إشعار آخر.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمنطقة الرياض، إنه نظراً لكثرة رفض الإجازات المرضية التي لم توثق في منصة “صحة” من المستشفيات الحكومية العسكرية والمستشفيات الجامعية، وما يترتب على ذلك من فترات انقطاع طويلة للموظفة قد تصل إلى طي القيد، فإنها رفعت استفساراً لوزارة الخدمة المدنية حول هذا الخصوص.

وأكدت أنه على إدارات التعليم المختلفة قبول الإجازات المرضية المقدمة من الموظفات الصادرة من المستشفيات الحكومية العسكرية والجامعية.