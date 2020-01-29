تعليق غريب من متابع على صور لأبناء أصالة والعريان

أميرة خالد(صدى):

شاركت المطربة السورية أصالة نصري، جمهورها، بصورة جديدة لابنائها علي وآدم العريان، عبر حسابها الشخصي بموقع «انستغرام».

وعلقت على الصورة: «ولادي نعمة كبيره بحمد ربّي عليها بكلّ لحظة، الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم».

وتفاعل المتابعين مع المنشور، ومن بينها كان تعليق بدا مقصودا عقب إعلان انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، فيه: « شبه طارق اووووووي».

وكانت أصالة أعلنت منذ أيام قليلة عن انفصالها عن المخرج طارق العريان، وسط صدمة عدد كبير من المتابعين.