مجلس الشرقية للمسئولية الاجتماعية ومهرجان الشرقية للفروسية يوقعان مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة اجتماعية

محمد السعران(صدى):

وقعت صاحبة السمو الأميرة/ عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع مهرجان الشرقية للفروسية لتكريس دور المسئولية المجتمعية ومساهمة المهرجان فيما يقدمه من خدمات مجتمعية قيمة، ووقع المذكرة من جانب المهرجان سعادة الأستاذ خالد بن حسن بن عبدالكريم القحطاني رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية للفروسية وذلك يوم الأربعاء04-٥-١٤٤١هـ الموافق 29-١-٢٠٢٠م بمقر المجلس بالخبر .

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين المجلس والمهرجان لتفعيل الشراكة المجتمعية وتسخير كافة الإمكانيات التي يوفرها المهرجان خلال فترة اقامته لخدمة المجتمع ودعم الجهات الخيرية وكذلك المبدعين من الفنانين والحرفيين لعرض أعمالهم واطلاع زوار المهرجان على ما تزخر به المنطقة الشرقية من موروث حضاري يجسده عدد من الحرفيين الذين ستتاح لهم فرصة المشاركة .

وثمنت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية هذه المبادرة من مهرجان الشرقية للفروسية والذي يعد من المهرجانات الرائدة والمتميزة على مستوى الدولي.

فيما عبر الأستاذ خالد القحطاني عن شكره لصاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي على إتاحة الفرصة للمهرجان للمساهمة في دعم أعمال المجلس وخدمة المنطقة وأبنائها مؤكداً بأن المهرجان في نسخته الثالثة سيقدم الكثير من الفعاليات المميزة والمتنوعة والتي ستكون محط أنظار الجميع بإذن الله .

وقد تضمنت مذكرة التفاهم أن يقوم المجلس بترشيح جهة خيرية لتكون الشريك الاجتماعي لمهرجان الشرقية للفروسية، كما سيقيم المهرجان مزاد علني على لوحة فنية سيقوم برسمها أحد الفنانين العالمين و المتفردين في رسم الخيول وذلك خلال فترة إقامة المهرجان على أن تخصص قيمة بيع اللوحة للشريك الاجتماعي الذي سيختاره مجلس المسئولية الاجتماعية .

كما سيتم تخصيص اركان في منطقة الفعاليات المصاحبة للمهرجان بشكل مجاني لإتاحة الفرصة للحرفيين والفنانين الذي يتم اختيارهم من قبل المجلس للمشاركة وعرض أعمالهم امام زوار المهرجان.

ونوهت الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري بدور المهرجان واهميته وأكدت بأن التعاون بين المجلس والمهرجان سيكون مثمراً بإذن الله وسيتيح الفرصة لاستثمار إمكانيات المهرجان في خدمة المنطقة وابنائها وتفعيل دور المسئولية المجتمعية.

ووضح الأستاذ/ حمد بن قريعة نائب الرئيس للمهرجان بأن مهرجان الشرقية للفروسية سيقام في نسخته الثالثة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسيتضمن العديد من المسابقات و الفعاليات كبطولة الشرقية للفروسية و التي تم رفع تصنيفها و للسنة الثانية على التوالي الى مسابقة دولية فئة “ب” تسمح بمشاركة الخيل من داخل و خارج المملكة و بطولة كأس الخليج الدولية للخيل العربية المصرية و شاطئ كحيلة الذي يضم الجوانب الثقافية والفنية والترفيهية التي تعبر عن التاريخ العريق للمملكة و علاقته بالخيل العربية ويهدف إلى إطلاع زوار المهرجان من داخل المنطقة وخارجها على تراث الوطن الغالي , وأيضا, ولأول مرة في المنطقة الشرقية, القرية الرملية ( أرض الأساطير) بمشاركة 16 فنان من مختلف دول العالم تمت دعوتهم للعمل عل مجسمات فنيه رملية تعكس رؤيتهم للخيل العربية.