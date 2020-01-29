أسرار عن شخصية الابنة الرابعة لـ«ترامب»

واشنطن(صدى):

نجحت تيفاني ترامب، في تكوين هوية خاصة بها بالرغم من أنها الابنة الرابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وابتعدت تيفاني عن إدارة شركة والدها ، ولم تهتم بالعمل السياسي والنشاط في البيت الأبيض بعكس أخوتها الغير أشقاء ، حيث درست القانون فور تخرجها من الكلية .

ولدت تيفاني في أكتوبر من العام 1993 ، وأختار لها ولدها هذا الاسم نسبة إلى محل مجوهرات شهير بجوار برج ترامب في نيويورك.

وقالت إنها ابنة أمها حيث تربت معها في كاليفورنيا وتربطهما علاقة وطيدة، وتمكنت خلال فترة طويلة من البقاء بعيدا عن الأضواء، وبعد تميزها في دراستها حاولت في سن ال17 أن تدخل عالم الغناء.

ولا تتسم علاقات الصداقة التي يكَونها البعض مع تيفاني بأنها “علاقات سهلة”، ومع الكشف عن علاقة تيفاني الوطيدة بالنجمة لندسي لوهان، وسفرهما لليونان، نفت تقارير ما تردد عن وجود علاقة شاذة بينهما.