الرخيص: الرياح الإفريقية تفاجئ شمال وغرب ووسط المملكة

رافع فريخ(صدى):

أوضح (لصدى)عضو الاتحاد العربي لعلوم والفضاء والفلك ماجد الرخيص.بمشيئة الله أن المملكة،لاتخصع لأي منخفض جوي ولكن حالياً تسود الأجواء برودة الشتاء المعتدلة فقط .ولا زلنا نتواكب مع أسبوع الدسم : (يسيل أو لا يسيل)الأسبوع الثالث من الشبط فيكون التصارع المتبادل بين البرد والدفأ.

وبين “الرخيص”بأن آثار انكماش المنخفص السيبيري،هو اعتدال درجات الحرارة في قبرص وبلاد الشام ،حتى الوصول إلى عمق المنخفص السيبيري.

وبعد الدراسة لكل العوامل المناخية لم يثبت وجود ثأثير على أجوائنا خلال ٤٨ساعة قادمة، من أي منخفض قطبي، بل يتضح لنا بأن المنخفض السيبيري ، بحالة انكماش بدلاً من الاتساع ،وفي هذا اليوم :تعرض غرب وشمال ووسط المملكة إلى رياح إفريقية غربية، أثارت الأتربة بسرعات متفاوتة وصلت سرعتها إلى ٣٩ك/ س .