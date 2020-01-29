بالفيديو.. جلد امرأة تم ضبطها في غرفة فندق مع رجل غريب

جاكرتا(صدى):

نفذ حكم الجلد بحق امرأة غير متزوجة، اختلت برجل في غرفة فندق، بإحدى ساحات مدينة باندا آتشيه الأندونيسية، حيث تطبق القوانين الإسلامية هناك بصرامة.

وتنفذ أحكام قانون العقوبات على مخالفي الشريعة الإسلامية بالجلد في مقاطعة آتشيه الإندونيسية، رغم الجدل الواسع حوله في البلاد من قبل ناشطين وحقوقيين.

وصرح رئيس قسم شرطة التحقيقات في المنطقة، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنهم يقومون بتدريب الضباط الجلادين والتأكد من ملاءمتهم البدنية، وتعليمهم كيفية القيام بالجلد الصحيح، واستغرق الأمر سنوات لتشكيل أول وحدة نسائية خاصة بالجلد».

وأضاف: « أنه نوع من التلقين الذي نقدمه لمخالفي الشريعة حتى يكون لديهم فهم أفضل لدورهم فهنا لا رحمة لمن ينتهك قانون الله»، حسب ما ورد في صحيفة «الإندبندنت».