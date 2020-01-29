د.الدريس في لقاء عن :«التفاؤل الحكيم»..مساء السبت المقبل

بدر الحارثي(صدى):

يستضيف منتدى العُمري الثقافي سعادة الدكتور خالد بن منصور بن عبدالله الدريس أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض،المشرف على مركز دلائل لتعزيز التنمية الإيمانية والمناعة الفكرية

في لقاء بعنوان:(التفاؤل الحكيم)،وذلك بعد صلاة عشاء يوم السبت السابع من جمادى الآخرة 1441 ،الموافق للأول من فبراير2020 , في مقر المنتدى العُمري بحي الفلاح بمدينة الرياض.

ووجه الأستـاذ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيـم العُمري، (راعي المنتدى) الدعوات لحضور هذه المحاضرة ، التي تأتي في إطار البرامج الثقافية والندوات واللقاءات العلمية التي دأب المنتدى على تنظيمها بمشاركة مجموعة من المختصين والأكاديميين والمثقفين في عدد من الموضوعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وسيتم بث المحاضرة عبر (النقل المباشرعبرالانترنت )

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