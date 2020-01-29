الكشف عن مواصفات هواتف iPhone 12 المنتظرة

وكالات(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، أبرز المواصفات التي ستأتي بها هواتف iPhone 12 المنتظرة من آبل.

وذكرت التقارير أن هاتف iPhone 12 سيطلق في 3 طرازات، ستأتي جميعها بهياكل مقاومة للماء والغبار، بسماكة 7.4 ملم، أي أنحف من هواتف “آيفون-11” التي أطلقت العام الفائت.

وتأتي نسخة من iPhone 12 بشاشة OLED بمقاس 5.4 بوصة، تمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية، وأن تحصل نسخة أخرى من هذا الهاتف على شاشة OLED 6.1 بوصة، والنسخة الأكبر والأكثر تطورا ستأتي بشاشة OLED بمقاس 6.7 بوصة.

وسيحصل على كاميرا أساسية مزدوجة شبيهة بكاميرا iPhone 11 Pro، فيها عدسة واسعة وعدسة خاصة بالتقريب، ومزودة بمستشعر 3D TOF الذي سيمكنها من التقاط صور 3D.

كما ستحصل هواتف iPhone 12 الأكثر تطورا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، مزودة بمستشعر 3D TOF أيضا، وميزات تساعد على تحديد عمق الصورة أوتوماتيكيكا.

