نائب أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبي الفريق الأول

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، وأعضاء مجلس الإدارة وكافة لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية والطبية بمناسبة تحقيق “الهلال” بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.

وهنأ سمو نائب أمير منطقة الرياض الحضور بمناسبة تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، مشيدًا بما قدمه الفريق من عطاءات عالية المستوى في البطولة القارية وفي كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن القطاع الرياضي يحظى بأهمية بالغة لدى القيادة الرشيدة، الأمر الذي يدعو إلى مضاعفة الجهود لتحقيق النجاحات على الأصعدة كافة.

هذا وقدّم رئيس النادي الأستاذ “فهد بن نافل” شكره وتقديره لسمو نائب أمير الرياض على حفاوته وتهنئته، مثمّنًا حرص سموه الدائم على أندية المنطقة، وتحفيزها بشكل دائم نحو بذل المزيد من العمل وتمثيل المملكة في المحافل الخارجية خير تمثيل.