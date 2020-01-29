بالفيديو.. القاضي: 80% من الشركات ترفض التأمين على كبار السن والأيتام

الرياض(صدى):

أعرب الكاتب وعضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، أمس الثلاثاء، عن استياءه من امتناع معظم شركات التأمين عن التأمين على كبار السن والأيتام الكبار؛ على الرغم من أنهم هم الأولى بالتأمين.

وأوضح حمد القاضي، خلال مشاركته مع برنامج ” الراصد ” بقناة ” الإخبارية ” : ” إن كبار السن هم الأولى بالتأمين؛ تقديراً لسنهم ولخدمتهم لوطنهم سنين طويلة، كما أشار بألم إلى رفض شركات التأمين على الأيتام واليتيمات الكبار بحجة عدم وجود عائلات لهم ” .

وأكد ” القاضي ” أن أكثر من 80% شركة تأمين ترفض التأمين عليهم؛ مطالبًا بسرعة معالجة ملف التأمين على هذه الفئات، لافتًا إلى أن الكرة في مرمي مؤسسة النقد كجهة تشريعية، ومجلس الضمان الصحي كجهة تنفيذية.