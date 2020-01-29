عدنان جستنيه: أمين بخاري وقع مع النصر دون توضيح موقفه من عرض الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه، اليوم الأربعاء، تفاصيل تعاقد نادي النصر مع حارس مرمى الاتحاد السابق أمين بخاري؛ مؤكدًا أن اللاعب كان لديه عرضًا كبيرًا من العميد ولكنه لم يوضح موقفه منه.

وقال عدنان جستنيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏قبل أن أطرح تفاصيل ما وراء خبر انتقال حارس مرمى الاتحاد السابق أمين بخاري سأطرح عدة أسئلة مهمة لعلكم تكتشفون الحقيقة الغائبة: كم مرة لعب اللاعب مع الاتحاد بالفريق الأول كلاعب أساسي؟ كم مرة كان اللاعب في دكة الاحتياط؟ كم مرة مثل المنتخب منذ التحاقه به؟ ” .

وأضاف ” جستنيه ” : ” ‏حارس المرمى أمين بخاري قبل التحاقه بالمنتخب تم التواصل معه لتجديد عقده إلا أنه طلب التأجيل لحين عودته والتفاهم مع الوسيط إلا أنه لم يرد على اتصالا الإدارة الاتحادية كما وعد والتي سبق أن قدمت له عرضاً يزيد عن العرض السابق ب 80% وتم التواصل مع الوسيط ” .

وتابع: ” ‏وتم التواصل مع الوسيط الذي اخبره بفسخ عقده ليتعاقد مع وسيط آخر، ومن ثم وقع اللاعب اليوم مع نادي النصر دون أن يوضح موقفه قبولاً أو رفضاً من العرض الاتحادي والذي كما أوضحت آنفاً كان عرضاً مغرياً يتناسب مع عمره وقدراته الفنية كحارس مرمى ” .

واختتم الناقد الرياضي: ” ‏‎سين سؤال؟ فين ‎الفشارين يلي قالوا ونشروا اخبار بان نجم نادي الاتحاد وحارسه الأول ‎فواز القرني إلى ناديهم وزعموا انه جلس مع رئيسهم السابق “‎ الشامخ”؟! فين ‎الفشارين؟ الذين قالوا إن النادي المنافس اجرى مفاوضات مع نجم نادي الاتحاد وحارسه الأول فواز القرني؟! ” .

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