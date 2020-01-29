رجل متزوج يتحول لفتاة صغيرة

طوكيو(صدى):

قرر رجل متزوج يبلغ من العمر 42 سنة، ولديه طفلان قرر تحويل مظهره إلى فتاة صغيرة وضعيفة وجذابة بطول 1.62 متر ووزن 47 كغ فقط.

وبدأ المغني تاكوما تاني، الذي تعلم الغناء والعزف على البيانو في سن الثالثة، حياته المهنية بنمط حياة طبيعي، ولكن عندما أتم الـ34 من عمره، قرر تغيير مظهره بشكل جذري.

و أصبح مشهورا على نطاق واسع وتعدى نطاق بلده (اليابان)، حيث شارك في العديد من البرامج التلفزيونية، وفاز حتى بالجائزة الأولى في مسابقة شارك بها الرجال ولكن بزي نسائي.

وقام تاكوما بفتح متجر لبيع الملابس النسائية، حيث يقوم بالترويج لها عبر ارتدائها والإعلان عنها بنفسه.

وقال : “أنا هنا حتى يعلم كل شخص أنه يمكنك فعل كل ما تريد حقا في الحياة! لا تخف مما يعتقده الآخرون حول طريقة لبسك وتصرفاتك. لا تهتم بما إذا كان ما ترتديه يناسب جنسك وعمرك. فقط استمتع بالحياة”.