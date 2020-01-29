بالفيديو.. كريم عبدالعزيز يتعرض لموقف محرج في يوم زفافه

القاهرة(صدى):

روى الفنان المصرى، كريم عبدالعزيز، تفاصيل موقف محرج وقع له خلال تمثيله لفليم “فى محطة مصر” حيث ذكر أن جزمة حفل زفافه فقدها أثناء تصوير الفيلم بسبب الحصان والفنان لطفى لبيب.

وأوضح، في تصريحات له، أن الفنان لطفى لبيب قام خلال تصوير مشهد مشترك بينهما في فيلم محطة مصر بضرب الحصان الذى كان يصحب العربة التى يستقلونها، مضيفا أن كثرة الضربات التى وجهت للحصان جعلته بنطلق مسرعا لدرجة تسببت فى سقوطهم فى الترعة.

وأكد الفنان المصرى اعتزازه بكافة المواقف الطريفة فى الفيلم، خاصة تلك التى دارت بينه وبين الفنان لطفى لييب.