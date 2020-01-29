الفنان محمد المسلم يعلن إصابة طفله بسرطان الدم

خالد الظفيري(صدى):

كشف الفنان الكويتي محمد المسلم، عن إصابة نجله صاحب الـ 5 أعوام بسرطان الدم (لوكيميا).

وطالب الفنان الكويتي الجمهور بالدعاء لنجله عبر حسابه الشخصي على “تويتر”؛ حيث نشر عبر حسابه الشخصي بتويتر: ”‏اللهم شافي ولدي يارب العالمين، ‏اللهم رب الناس أذهب الباس اشف فانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما“.

وأضاف فيت غريدة أخرى: ‏تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء عىسى الله يشافيه حبيبي.