الفنان محمد المسلم يعلن إصابة طفله بسرطان الدم
كشف الفنان الكويتي محمد المسلم، عن إصابة نجله صاحب الـ 5 أعوام بسرطان الدم (لوكيميا).
وطالب الفنان الكويتي الجمهور بالدعاء لنجله عبر حسابه الشخصي على “تويتر”؛ حيث نشر عبر حسابه الشخصي بتويتر: ”اللهم شافي ولدي يارب العالمين، اللهم رب الناس أذهب الباس اشف فانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما“.
وأضاف فيت غريدة أخرى: تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء عىسى الله يشافيه حبيبي.
تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء علىسى الله يشافيه حبيبي ♥️ pic.twitter.com/nTUk2hT1Az
— محمد المسلم (@M_Lmslm) January 28, 2020
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6990 ] نشر منذ 3 ساعات
ربنا ان شاء الله يشافية و يعافية