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الفنان محمد المسلم يعلن إصابة طفله بسرطان الدم

الفنان محمد المسلم يعلن إصابة طفله بسرطان الدم
خالد الظفيري(صدى):

كشف الفنان الكويتي محمد المسلم، عن إصابة نجله صاحب الـ 5 أعوام بسرطان الدم (لوكيميا).

وطالب الفنان الكويتي الجمهور بالدعاء لنجله عبر حسابه الشخصي على “تويتر”؛ حيث نشر عبر حسابه الشخصي بتويتر: ”‏اللهم شافي ولدي يارب العالمين، ‏اللهم رب الناس أذهب الباس اشف فانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما“.

وأضاف فيت غريدة أخرى: ‏تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء عىسى الله يشافيه حبيبي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6990 ] نشر منذ 3 ساعات

ربنا ان شاء الله يشافية و يعافية

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