خالد النمر: بعض الحلاقين يبيعون لكبار السن مستحضرات جنسية مجهولة

على القحطاني(صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الحلاقين يقومون باستغلال كبار السن وبيع مستحضرات جنسية مجهولة المصدر لهم وتؤثر على صحتهم بشكل خطير.

وأوضح خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” انتبهوا من بعض الحلاقين، يبيعون لكبار السن مستحضرات منشطة جنسياً مجهولة التركيب من بلده وبأسعار زهيدة ويزعم أنها آمنة ” .