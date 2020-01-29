برشلونة يبحث عن بديل لسواريز في أياكس

ماجد محمد(صدى):

يبحث فريق برشلونة الإسباني، عن بديل للويس سواريز المصاب، رغم تبقي أقل من 72 ساعة على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا.

ويسعى النادي الكتالوني لضم دوسان تاديتش من أياكس أمستردام الهولندي، بعد تعثر المفاوضات بشأن رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا الإسباني، كما أن الصربي تاديتش، من أبرز الأسماء المطروحة واحد من الأسماء المطروحة بقوة، لتعويض غياب سواريز الذي لن يشارك حتى أبريل المقبل على أقل تقدير.

وأكدت التقارير وجود علاقة جيدة تربط برشلونة بأياكس، علما أن النادي الكتالوني تعاقد العام الماضي مع لاعب الوسط فرانكي دي يونغ من العملاق الهولندي.

ويستمر تاديتش في تقديم مستوى مميز مع أياكس أسوة بما فعله الموسم الماضي، وقد يكون خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا دافعا له للانضمام إلى برشلونة واللعب مجددا في بطولة النخبة بالقارة العجوز، حسب موقع «سكاي نيوز» .