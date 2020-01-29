بالصور.. أمير الجوف يعزي في وفاة الرويلي

سكاكا(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لأسرة الرويلي في وفاة فقيدهم محمد بن حواس الرويلي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء اليوم, شقيق الفقيد مدير عام إدارة المستشارين بالإمارة حمود بن حواس الرويلي وأشقاء وذوي الفقيد ، ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب ذوي الرويلي عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الأخوية التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.