عروس تكافئ صديقتها المقربة بالطرد من حفل الزفاف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعرض وصيفة عروس لموقف محرج، عندما فوجئت بقيام الأخيرة بطردها دون سب واضح.

وروت الوصيفة تفاصيل ما حدث معها، حيث ذكرت أن العروس كانت صديقتها المقربة منذ طفولتها، وظلت علاقتهما مستمرة لسنوات في إطار من المحبة والحنان.

وأضافت أن العروس قررت اختيارها لتكون وصيفتها خلال حفل الزفاف، وعندما جاء الموعد المحدد وجدت أن هناك وصيفات غيرها، وتفاجئت بقيام العروس بطردها لتكتشف فيما بعد بأن الدافع الحقيقى وراء طردها هى كونها أجمل من العروس الأمر الذى جعل الأخيرة تشعر بالغيرة وقررت طردها من حفل الزفاف.