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الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية تنفذ برنامج تدريبي في جازان

الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية تنفذ برنامج تدريبي في جازان
محمد السعران(صدى):

افتتحت صباح أمس الثلاثاء الموافق 28/1/2020 برنامج تدريبي بعنوان (إجراءات التعامل مع التفشيات الوبائية بالمنشآت الصحية) تنفذه الإدارة العامة لمكافحة العدوى حيث يستظيف البرنامج مستشفى الحياة الوطني لمدة ثلاث ايام .

و قد افتتح البرنامج نائب مدير إدارة مكافحة العدوى بصحة جازان د. أحمد القاسمي  منسق البرنامج أ. علي النعمي مرحبين بفريق الوزارة المشارك بالبرنامج و الحضور مع تقديم الشكر لمدير مستشفى الحياة الوطني الدكتور طاهر صميلي .

كما أوضحت مشرفة التدريب بالإدارة الأستاذة حضيه خافي ومنسقة التدريب بمستشفي الحياة الوطني بأن البرنامج مستمر لمدة ثلاث أيام يقدمه نخبة مميزة من فريق السيطرة على الفاشيات بالإدارة العامة .
الأستاذة تغريد الصقر والدكتور أشرف كيلاني و الدكتورة هالة رشدي ..


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