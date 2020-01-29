شاهد.. ريهانا ترتبط بمغنِ راب بعد أيام من انفصالها عن عشيقها السعودي

واشنطن(صدى):

لم تتدخر النجمة ريهانا وقتًا لترتبط فور انهاء علاقتها مع السعودي حسن جميل؛ حيث ارتبط بمغني راب بعد 3 سنوات مع “جميل”.

وظهرت النجمة العالمية ريهانا في أحضان مغني الراب الأمريكي آيساب روكي؛ حيث شوهدت في صور رومانسية معه في 17 يناير الجاري، وهو في نفس اليوم الذي قطعت فيه علاقتها مع جميل، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال مصدر مقرب: لقد تقاسمت ريهانا وروكي جناح فندق خلال تلك الرحلة في نيويورك”.

وأوضح المصدر ”أنهما يستمتعان حقا بشراكتهما، على الرغم من أن العلاقة بينهما غير رسمية، وهي لا تفكر فيما إذا كان هناك مستقبل مع روكي، إلا أنها مستمتعة حقا بالعلاقة معه“.