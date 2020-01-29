سمية الخشاب تتعهد بتقديم مفاجأة لكل ست عربية

القاهرة(صدى):

تعهدت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، بأنها ستقدم فى أغنيتها التى تعتزم طرحها مفاجأة لكل ست عربية.

ونشرت سمية مقطع فيديو ترويجا لأغنيتها الجديدة، عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” حيث قالت”عربية أنا كليب أنتو كنتو مستنينه والحقيقة إنه هيكون مفاجأة لكل ست عربية لأنه بيتكلم عنك لإنه بيقولك خليكي قوية خليكي واثقة من نفسك انتي أقوى من أي حد.. أنت امرأة قوية وتستحقي كل التقدير.. استنوا عربية أنا.. بحبكو”.

من جهتهم، تفاعل عدد من متابعى الفنانة المشهورة مع الفيديو، متمنين لها التوفيق فيما تقدمه من أعمال.