بالفيديو .. أميرة الناصر تقدم نصائح غريبة للفتيات بعد احتفالها المثير بالطلاق

أميرة خالد(صدى):

أثارت نجمة سناب شات أميرة الناصر الجدل مجدداً بعدما فجرت مفاجأة بإحتفالها بالطلاق وارتداء الفستان الأبيض في حفلها على غرار فستان الزفاف .

ووجهت “الناصر” نصائح غريبة للفتيات قائلة ، في مداخلة عبر سكايب مع “بي بي سي” : أنا حابة أثبت لكل بنت مطلقة أن الحياة لا تقف على الرجال .

وأضافت: اللي مترددة في الطلاق أنا أشجعها.. إذا كان الرجل خائن أو ما مدلعك وما مدللك أنصحها تستمر أو تروح تخله هي، حتى لو يبغى المهر، ترجع له المهر.. أنصح كل مطلقة أن تبدأ حياتها وتنسى الماضي كله، وأي شيء في البيت يذكرها فيه تشيله، حتى غرفة النوم تغيرها ، مشيرةً إلى أنها اشترت غرفة جديدة .

وكان إعلان طلاق نجمة سناب شات بمثابة صدمة كبيرة للجمهور خاصةً بعد الإستعراض الحافل الذي تعمدته على خلاف المتوقع .