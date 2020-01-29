أطباء يعثرون على دودة شريطية فى مخ مريض

واشنطن(صدى):

عثر أطباء على دودة شريطية كانت تعيش فى مخ مريض كان يعانى من إغماء وصداع.

وأوضح المريض، الذى كان يعيش فى ولاية تكساس الأمريكية، أنه ظل يعانى من الصداع لعشر سنوات دون أن يعلم سببها، مضيفا أنه تعرض للإغماء أثناء متابعته لإحدى مباريات كرة القدم، حيث قام بعدها بالذهاب إلى الأطباء، واكتشفوا وجود دودة شريطية به.

وأرجع الأطباء سبب إصابته بالدودة إلى تناوله للحوم خنازير غير مطهية جيدة، مضيفين أنه تم إجراء عملية جراحية له، وأن حالته أصبحت مستقرة.