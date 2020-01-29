مريم حسين تثير الجدل مجدداً وتعيد نشر الفيديو الذي تسبب بحبسها

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين جدل كبير بعدما قامت بإعادة نشر فيديو تسبب بحبسها وإبعادها عن الإمارات بعد خلافات قضائية مع مع الإعلامي صالح الجسمي .

وعلقت عليه قائلة : كلامي هذا ابدا لا يشكك بقرار المحكمة الموقرة ….ولكن هل انت قاعد تشوف هتك بالرضا ؟؟ ولنفترض هتك عرضي وينه اللي هتك عرضي مخد استدعاه واللي صور الڤيديو ونشره وينه!؟ وأما بالنسبة للرقص مافي قانون يجرم الشخص انه مايرقص .

وكان الفيديو الجرئ قد أثار الجدل في الإمارات ، مادفع المتابعون بنصحها بحذفه كون تغريدتها تتضمن اعتراض على الحكم وإصرار على فعلها .