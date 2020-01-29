بالصور.. أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ولاعبي الفريق الأول

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، وأعضاء مجلس الإدارة وكافة لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية والطبية بمناسبة تحقيق “الهلال” بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.

ورحب سمو أمير منطقة الرياض بالجميع وهنأهم على تحقيق البطولة الآسيوية، وحثهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد مع بقية الأندية الرياضية، التي تجد الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، متمنيًا سموه لجميع الأندية دوام التوفيق والنجاح في المنافسات الإقليمية والدولية.

هذا وثمّن رئيس النادي الأستاذ “فهد بن نافل” اهتمام سمو أمير الرياض ومتابعته للأندية الرياضية في المنطقة، وقال:” أقدم خالص الشكر والتقدير لسموه على استقباله واهتمامه بأندية المنطقة كافة، والذي يأتي في إطار الرعاية الشاملة التي تحظى بها أندية المملكة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله”، مؤكداً أن هذا الاهتمام يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة.