الإتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن عن وظائف شاغرة
كشف الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بمقر الإتحاد بالرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
– المسمى الوظيفي : سكرتير تنفيذي .
– الشروط :
1- أن يكون المتدم من المواطنين .
2- درحة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذا صلة .
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كسكرتير تنفيذي أو منصب إداري آخر .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءًمن اليوم الأربعاء الموافق 29 / يناير / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا
اترك تعليقاً