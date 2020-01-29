الإتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بمقر الإتحاد بالرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

– المسمى الوظيفي : سكرتير تنفيذي .

– الشروط :

1- أن يكون المتدم من المواطنين .

2- درحة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذا صلة .

3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كسكرتير تنفيذي أو منصب إداري آخر .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءًمن اليوم الأربعاء الموافق 29 / يناير / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا