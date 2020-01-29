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الإتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن عن وظائف شاغرة

الإتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بمقر الإتحاد بالرياض ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
– المسمى الوظيفي : سكرتير تنفيذي .
– الشروط :
1- أن يكون المتدم من المواطنين .
2- درحة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذا صلة .
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات كسكرتير تنفيذي أو منصب إداري آخر .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح بدءًمن اليوم الأربعاء الموافق 29 / يناير / 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 


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