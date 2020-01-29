بالفيديو .. «مي العيدان» تهاجم «دانة الطويرش» بسبب جنسية والدتها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان جدل كبير بسبب حلقتها الأخيرة ببرنامج ” كشف حساب ” ، والتي هاجمت فيها الفاشينيستا دانة الطويرش .

وظهرت العيدان في مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعي وهي تهاجم “الطويرش ” من خلال الحديث عن جنسية والدتها .

وقالت : دانة تنتمي إلى الجنسية العراقية وإن والدتها كويتية ، قائلة ” الأم أيضاً مجنسة ” ، مما دفع الكثيرون لتحميلها خطأ التنمر عليها والعنصرية والتمييز .

وشهدت الفترة الأخيرة جدل متبادل بين والدة الطويرش ، ومي العيدان حيث أعابت الأولى على “العيدان ” كونها لم تسأل عن دانة خلال فترة حملها في إشارة إلى غيرة بينهما ، لترد عليها “العيدان ” في حلقة برنامجها بشكل لاذع .