سياسات ترامب تجاه تركيا والصين.. الرئيس الأمريكي يعمل لصالح «أردوغان»

واشنطن(صدى):

كشف كتاب مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، جون بولتون، تفاصيل جديدة حول سياسات دونالد ترامب بالنسبة لتركيا والصين.

ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرًا جاء فيه: «في أواخر عام 2018، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث على الهاتف مع الرئيس ترامب، عندما طلب منه طلبا استثنائيا، وهو أن يتدخل مع كبار أعضاء حكومته للحد من أو حتى إيقاف التحقيق الجنائي في بنك خلق، وهو أحد أكبر البنوك التركية المملوكة للدولة».

وتضمن التقرير : «ولم يكن هذا جهد أردوغان الوحيد لإقناع إدارة ترامب بالتراجع عن التحقيق في البنك، الذي اتهم بانتهاك عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران، فقد استأجرت حكومته شركة ضغط يديرها صديق وجامع تبرعات لترامب لممارسة الضغط على البيت الأبيض ووزارة الخارجية لإيقاف التحقيق، كما كان هناك المزيد من المكالمات الهاتفية التي تضمنت الموضوع بين الزعيمين، وفقا للمشاركين في جهد الضغط».

وأضاف: « أصبحت حملة نفوذ أردوغان قيد التدقيق الآن مرة أخرى في واشنطن، في أعقاب الكشف عن أن مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون، سيكشف في كتابه المقبل عن قلقه من أن الرئيس كان يمنح فعلاً مزايا شخصية لأردوغان والرئيس الصيني شي جين بينغ».

وأكد بولتون في كتابه، أنه ناقش قلقه مع المدعي العام ويليام بار وأن بار أجاب بالإشارة إلى تدخل ترامب في قضيتين مرتبطتين بتركيا والصين، وهما تحقيق بنك خلق وقرار ترامب في عام 2018 برفع العقوبات على شركة ZTE، وهي شركة اتصالات صينية كبرى.