«حساب المواطن» يوضح طريقة تسجيل شاب انفصل عن والدته وزوجها

عادل الحربي(صدى):

كشف حساب الواطن اليوم الأربعاء عن طريقة تسجيل شاب انفصل في معيشته عن والدته المتزوجه بعد وفاة أبيه .

وأوضح “حساب المواطن ” المستندات المطلوبة مشيراً لى أنه إذا كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية “صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد” باسم الشاب .

أما إذا كان العمر أقل من ذلك فيمكن إضافته كتابع معال لدى “زوج الأم” بصلة القرابة مع إرفاق ” صك ولاية ” باسم الأم .

الجدير بالذكر أن حساب المواطن أعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 27 لشهر فبراير 2020 ، ويمكن التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط من هنـــــــــــــا .