وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى قوى الأمن في الرياض عن وظائف شاغرة بمسمى (محلل نظم، ومسؤول نظم) .

واشترط على المتقدم لشغل وظيفة محلل نظم أن يكون حاصل على البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص علوم الحاسب من جامعة معتمدة، وأن يتوافر لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات لحملة البكالوريوس، و 5 سنوات لحملة الدبلوم.

واوضح المستشفى شروط التقديم على وظيفة مسؤول نظم، والتى تضمنت حصول المتقدم على البكالوريوس أو الدبلوم فى تخصص علوم الحاسب من جامعة معتمدة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس، و6 سنوات لحملة الدبلوم.

وأضاف أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .