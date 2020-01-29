بالفيديو.. أحلام: «أقراطي كٌسرت على مسرح الرياض»

أبو ظبي(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن كواليس صعودها على المسرح في موسم الرياض، لافتة إلى أنها كانت تشعر بانفعال.

وقالت أحلام في لقاءها مع الإعلامية لجين عمران أنها لم تتمكن من إقفال قبضة يدها بسبب انفعالها وتفاعلها مع الحاضرين وتميز الأجواء.

وأوضحت أن أقراطها باهظة الثمن كسرت بعد أن صعدت إلى المسرح، وذلك عقب الضجة التي أحدثتها بسبب ظهورها بإطلالة فاخرة جداً خلال الحفل الذي أقامته تحت عنوان “ليلة فنانة العرب”، حيث بلغت قيمة مجوهراتها 7 مليون دولار أميركي وأنها اشترتها من تاجر الماس الأميركي لبناني الأصل سامر حليمة.

وعلى جانب أخر أشارت إلى أنها قبل صعودها على أي مسرح تتصل بوالدتها لكي تشعر بارتياح.