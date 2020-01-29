بالفيديو.. حالات الطلاق أكبر من الزواج في المملكة.. والخسائر 7 مليار سنويًا

حمود العنزي(صدى):

تشهد حالات الزواج فى المملكة نهاية مؤسفة، حيث أظهرت الإحصائات أن ثلث حالات الزواج داخل المملكة يكون مصيرها الفشل.

وأكد تقرير، بثته قناة الإخبارية، أن 7 حالات طلاق تحدث كل ساعة، ومن بين 10 زيجات يقابلها 3 حالات طلاق وذلك بحسب ما ذكره تقرير صادر عن مصلحة الإحصائات العامة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن حالات الطلاق زادت في العام الماضى، كما شهدت السنوات الخمس الماضية زيادة لعدد حالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج.

وأشار التقرير إلى أن معدل الخسائر المادية التى نجمت عن الطلاق تتعدى 7 مليار سنويًا، فضلا الخسائر الأخرى التى تطال الأسرة وأولها تشتت الأبناء.