فيديو لصحفية أمريكية يُرعب تركيا

أنقرة(صدى):

خاطبت محكمة تركية، موقع «تويتر» لحذف تغريدة لصحفية أمريكية بعدما نشرت فيديو بشأن جلب تركيا لمرتزقة سوريين إلى ليبيا.

ونشرت الصحفية الأمريكية، فيديو للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري يتضمن تصريحات له بضلوع المخابرات التركية عبر منظمات غير حكومية في جلب المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وأوضح المسماري، أن جمعية (كام دير) التابعة للمخابرات التركية هي حلقة الوصل بين الإرهابيين في ليبيا وتركيا.

من جانبها، قامت إدارة تويتر بإرسال الطلب إلى الصحفية الأمريكية ليندسي سينل، لتقوم الأخير بإعادة نشر الفيديو معلقة: «قدمت تركيا أمرًا من المحكمة في محاولة لإزالة هذه التغريدة. الحقيقة تؤلمني، كما أعتقد»، فيما لم تقم تويتر بأي إجراء حتى اللحظة.