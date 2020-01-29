فيديو لصحفية أمريكية يُرعب تركيا
خاطبت محكمة تركية، موقع «تويتر» لحذف تغريدة لصحفية أمريكية بعدما نشرت فيديو بشأن جلب تركيا لمرتزقة سوريين إلى ليبيا.
ونشرت الصحفية الأمريكية، فيديو للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري يتضمن تصريحات له بضلوع المخابرات التركية عبر منظمات غير حكومية في جلب المرتزقة السوريين إلى ليبيا.
وأوضح المسماري، أن جمعية (كام دير) التابعة للمخابرات التركية هي حلقة الوصل بين الإرهابيين في ليبيا وتركيا.
من جانبها، قامت إدارة تويتر بإرسال الطلب إلى الصحفية الأمريكية ليندسي سينل، لتقوم الأخير بإعادة نشر الفيديو معلقة: «قدمت تركيا أمرًا من المحكمة في محاولة لإزالة هذه التغريدة. الحقيقة تؤلمني، كما أعتقد»، فيما لم تقم تويتر بأي إجراء حتى اللحظة.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 7 ساعات
تركيا بلد جميل وحريه كل واحد مشغول بنفسة…الا اردوغان مشغول بالمصائب
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 7 ساعات
اخ بس لو صدر منا بعضا من يتكرر صدوره من العميل الماسوني القرداخواني اللوطي الواطي لقامت الدنيا ولا قعدت
الغرب يسنون ضروسهم علينا ويتعامون عن غلمانهم
ومع هذه الحقائق التي تفلق رؤوس الكلاب الا انه لا يزال يوجد بيننا من هم اضل من البهائم اعمتهم اهوائهم وعنصريتهم او حسدهم
نجم الدين[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 7 ساعات
مخالف للنشر