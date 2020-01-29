بالفيديو.. شذى حسون تشن هجوما غريبا على الرجال: «ما لكم أمان»

بغداد(صدى):

هاجمت الفنانة العراقية شذى حسون الرجال، على خلفية إعلان نجم المواقع الشهير المعروف باسم شهاب أن إحدى الشهيرات هي عروسه المستقبلية.

وظهرت حسون في فيديو انتشر على مواقع التواصل، وهي تقول: ” كم عندك وحدة؟”، لافتة إلى أنه يحق للرجل الزواج بأربع نساء إلا أنها رأت أنه يعلن ارتباطه بسرعة كبيرة.

وأضافت: “إنتم الرجال ما لكم أمان”، مطالبة المرأة الصبر على ما سمتهم “هبلهم”.