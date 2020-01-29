«الآسيوي» يقرر نقل مباريات أندية الصين في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن نقل مباريات الأندية الصينية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 خلال شهري فبراير ومارس إلى خارج الصين.

وقال في بيان له إنه «إجراء احترازي لضمان سلامة اللاعبين والأندية المشاركة»، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في الصين وتسجيل وزارة الصحة الصينية ما يربو على 6 الآف حالة.

يشار إلى أ، أندية بيجينج إف سي وشنغهاي شنوا وجوانجهو إيفرجراند و شنغهاي أس أي بي جي، تشارك في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فيما سيتم نقل مباريات الفرق الأربعة إلى أراضي الخصوم.