5 نصائح هامة لحماية السيارة من الأعطال المفاجئة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتعرض سائقى المركبات فى كثير من الأحيان لمواقف محرجة عندما تتعطل معهم السيارة بشكل مفاجئ.

وحتى نتجنب هذا الأمر ينصح باتباع عدة خطوات لحماية السيارة من تلك الأعطال، ومنها :

1- فحص مستوى الماء في خزان تبريد المحرك “الرديتر” والتأكد من وجودها بمستوى مناسب خاصة فى فصل الصيف، حيث أن الماء يعتبر من الأمور الضرورية التى تساعد في خفض درجة حرارة المحرك.

2-الاهتمام بغسل السيارة لإزالة ما عليها من أوساخ، اذ أن تواجدها وخصوصا الطين يضر بهيكل السيارة ويجعله معرضا للصدأ وبالتالى تدهور حالة القطع المعدنية بها

3-ضرورة فحص زوايا العجلات بشكل مستمر والتأكد من سلامتها

4-التأكد من سلامة الإطارات مع وضع الإطار الاحتياطي، والتأكد من ضغطها

5-التأكد من أن مستوى الزيوت في السيارة فى المستوى المناسب