عزل 17 راكبًا في مطار القاهرة الدولي

القاهرة(صدى):

قررت سلطات مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، عزل 17 راكبًا من جنسيات مختلفة، وصلوا إلى البلاد بدون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وفوجئت سلطات الحجر الصحي بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم وأديس أبابا، بعدم حمل 17 راكباً لشهادات التطعيم ضد العدوى.

وعزلت السلطات، الركاب وتم نقلهم إلى مستشفى حميات العباسية؛ للتأكد من خلوّهم من العدوى.

وتشدد سلطات الحجر الصحي بالمطار، إجراءات الفحوص الطبية على كل الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين؛ تحسباً لوجود أي إصابات أو الاشتباه في الأعراض (كورونا).