جلسة مساج تُنهي حياة مُدلك طعنًا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

طعن رجل أوروبي، مُدلك من جنسية آسيوية، داخل مكان عمله في دولة الإمارات، بعدما قدّم الضحية له الشاي الأخضر لتناوله.

وخضع الرجل الأوروبي إلى جلسة تدليك في صالون مساج، وبعدها قام المدلك بتقديم الشاي الأخضر له إلا أنه شعر لاحقًا بالإرهاق ليظن أن الشاي هو السبب.

وفي اليوم الثاني، عاد الرجل إلى الصالون بسكين وطعن الضحية 10 مرات، ليتوفى المدلك الآسيوي وهو في طريقه إلى المستشفى.

واعترف الجاني في التحقيقات بطعن الضحية، بدافع الانتقام منه، بعدما تعرّق وشعر بالإرهاق الشديد عندما عاد إلى منزله.