بالفيديو.. ضابط تركي يقتل شاعر قطري رفض أخذ أوامر منه بالدوحة
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل مقتل شاعر قطري على يد ضابط تركي وسط تعتيم إعلامي من قطر وتركيا.
وقال الإعلامي المصري عبر برنامج ” على مسؤوليتي” إن قطر شهدت واقعة قتل الشاعر القطري مشعل عكروم والذي قتل بدم بارد على حد وصفه.
وأضاف موسى:الشاعر القطري رفض أخذ أوامر من الضابط التركي وتحدث بلهجة حادة معه، ورفض وجوده في بلاده لأنه صاحب البلد وليس الأتراك.
واستكمل: الضابط التركي نقل الشاعر القطري إلى غرفة مغلقة وقام بالتعدي عليه بالضرب؛ فرد الأخير دفاعًا عن نفسه إلى أن احتدم الصراع وكانت النهاية مقتل عكروم بطلق ناري.
وتابع مستنكرا:”مسمعناش صوت خديجة ولا جمال ريان ولا عويس ولا غادة ولا كريشان تحدّثوا عن الواقعة، مؤكدًا لو اتكلموا هيموتوا.. أقسم بالله” .
عمر بن عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 10 ساعات
والله من الكذب عند المصاروه
ههههههههههههههه
الشهم[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 9 ساعات
بل صحيح وليست اول حادثة من الاتراك
في الدولة المحتلة من قبلهم قطر