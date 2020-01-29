بالفيديو.. ضابط تركي يقتل شاعر قطري رفض أخذ أوامر منه بالدوحة

ماجد القزيز(صدى):

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل مقتل شاعر قطري على يد ضابط تركي وسط تعتيم إعلامي من قطر وتركيا.

وقال الإعلامي المصري عبر برنامج ” على مسؤوليتي” إن قطر شهدت واقعة قتل الشاعر القطري مشعل عكروم والذي قتل بدم بارد على حد وصفه.

وأضاف موسى:الشاعر القطري رفض أخذ أوامر من الضابط التركي وتحدث بلهجة حادة معه، ورفض وجوده في بلاده لأنه صاحب البلد وليس الأتراك.

واستكمل: الضابط التركي نقل الشاعر القطري إلى غرفة مغلقة وقام بالتعدي عليه بالضرب؛ فرد الأخير دفاعًا عن نفسه إلى أن احتدم الصراع وكانت النهاية مقتل عكروم بطلق ناري.

وتابع مستنكرا:”مسمعناش صوت خديجة ولا جمال ريان ولا عويس ولا غادة ولا كريشان تحدّثوا عن الواقعة، مؤكدًا لو اتكلموا هيموتوا.. أقسم بالله” .